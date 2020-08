Aplazan 8 meses el juicio de ‘Rubí’

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- De 6 a 8 meses más se tardará el proceso contra Rubí procesada por dar muerte en un accidente a la joven Camila Ledezma quien iba a bordo del auto que la acusada manejaba, además de la muerte de la Señora Yolanda quien manejaba el vehículo contra el que chocó.

“Yo no conozco de palabras y términos legales que los abogados utilizan, Rubí dañó a mi hija arrebatándole la vida y lo justo es que pague por su mala acción” lo anterior afirmó Laura Vielma, madre de la joven Camila Ledezma.

Anteriormente la defensa de Rubí ya había alegado legalmente una supuesta entrega de pruebas a destiempo, lo cual no procedió, ahora vuelve a solicitar un amparo con la intención de ganar tiempo y seguir libre sin pagar por sus malas acciones”.

Ella pide que se revisen de nueva cuenta las fechas en que se presentaron las pruebas en su contra, pero ese amparo ya lo había solicitado anteriormente y se le había negado, por lo que sigue protegiéndose con este tipo de recursos que la hacen ganar tiempo para que siga su vida de manera normal y sin culpa alguna, dijo Laura Vielma, quien desde el inicio del juicio presentó todas las pruebas necesarias para señalar la culpabilidad de la acusada.

“Rubí Carrizales no toma conciencia, con estas solicitudes de amparo que solo retrasan la reanudación del juicio solo espera que yo me canse y me frustre, pero debe estar segura de que eso no va a suceder, porque yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que se le haga justicia a mi hija Camila Ledezma”.

Dijo que, según los abogados, se podría reanudar este caso en un lapso de entre 3 y 8 meses, asegurando que ellos presentaron las pruebas y las asentaron desde un principio, por lo que es la defensa de Rubí quienes han querido modificar en reiteradas ocasiones las pruebas y testigos, y no han podido.

“Con todos estos cambios, permisos y tiempo regalado a Rubí, he dejado de confiar en las autoridades, en ocasiones me frustro, es mi deber demostrar que la responsable de la muerte de mi hija es de Rubí y anda como si nada, viviendo su vida mientras que dos personas están muertas por su culpa”.

Explicó que si la defensa de Rubí está segura de su inocencia, deben dejar que el proceso se concluya de forma rápida, ya que son casi tres años del fallecimiento de Camila y de la Señora Yolanda y hasta el momento la culpable no ha aceptado su responsabilidad.

“Yo no exijo nada, con nada me van a regresar a mi hija, pero es mi deber limpiar la imagen de mi hija, ellas no se han acercado a mí ni siquiera para disculparse, espero que esto pronto termine y que por fin la culpable pague por su irresponsabilidad”.