Apoya Conacyt 4 proyectos de vacunas mexicanas contra Covid

PUBLICIDAD

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que México hará pública su molestia en el consejo general de la Organización de las Naciones Unidas por el acaparamiento en la distribución de las vacunas para combatir el Covid-19.

La posición de nuestro país será puesta de manifiesto este miércoles ante el consejo general de la ONU, adelantó Ebrard Casaubon al denunciar que la gran mayoría de los países en el mundo no ha dado inicio al proceso de vacunación de su población.

«Vamos a estar en el consejo de seguridad de la ONU y vamos a decir: ‘oigan, ustedes los países que producen tienen muchas más vacunas que los países que no producen’; de hecho, el mayor número de países en el mundo no ha iniciado su vacunación y eso lo vamos a decir mañana, sería incongruente que México dijera eso y no se preocupase por compartir la producción que en México se llegue a dar», explicó en Palacio Nacional.

Ebrard Casaubon recordó que el convenio que existe entre la Universidad de Oxford y el gobierno de Argentina con el nuestro es envasar la vacuna AstraZenca en territorio nacional y comenzar a distribuirla hacia finales del mes de marzo de este año.

En ese sentido, el titular de la SRE detalló que dicho acuerdo le proporcionará a nuestro país 77.4 millones de dosis y a América Latina 250 millones de vacunas.

Al preguntarle del apoyo que el Gobierno federal otorga a la generación de una vacuna con patente mexicana, destacó que desde el día uno de la emergencia sanitaria nuestro país cuenta con un antígeno propio.

«Conacyt está apoyando cuando menos en cuatro proyectos desde el día uno, pero esto lleva más de un año», destacó Ebrard al llamar al país a ser autosuficiente en la producción de vacunas y medicamentos al haber dejado de ser desde hace más de una década uno de los principales productores de vacunas.

Dijo que con ese propósito se va a recuperar a Birmex para que se encargue del envasado y posteriormente producción a gran escala de vacunas para que México no sea tan dependiente de antígenos como lo es hoy.