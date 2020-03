Aprovecha Doria pausa para estar bien

PUBLICIDAD

Cd. de México, México.- Matheus Doria, defensa de Santos Laguna, aseguró que si no se hubiera atravesado el parón por el Covid-19, ya estaría de regreso en la cancha, pues su recuperación después de la cirugía de nariz a la que fue sometido a inicios de ese mes fue más rápido de lo que se esperaba.

El zaguero del cuadro de la Comarca fue operado el pasado 2 de marzo, luego de haber sufrido un choque accidental con su compañero, Félix Torres, que le dejó una desviación en el tabique nasal.

«Me sentí muy bien después de la cirugía, hice de todo para regresar cuanto antes, me habían dado un pronóstico de 30 días fuera, pero después de 10 ya estaba en la cancha».

«Si no hubiera sido por el coronavirus, ya estaría jugando ante Monterrey, ya no hace falta entrenar con la máscara, la cicatrización ya está totalmente superada. Sigo un poco inflamado abajo del ojo derecho, pero ya me siento muy bien», confesó en una entrevista realizada desde su casa y hecha para las redes sociales del equipo.

Doria recordó que desde sus primeros años una de sus máximas siempre ha sido dejarlo todo en la cancha, hacer algo más que los demás y buscar diferenciarse por su forma de trabajo.

«El consejo que doy a todos los centrales es mantener las ganas de querer crecer, de no dejan atrás sus sueños, siempre intentar hacer algo más que los demás. A lo mejor no tenemos la mejor técnica del mundo, pero las ganas, esas nunca deben faltar», explicó.

Varios cibernautas le hicieron llegar algunas preguntas y Doria confesó que desde su llegada se entendió muy bien con el ecuatoriano Eduar Ayrton Preciado.