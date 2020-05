Ariana Grande sufre intento de homicidio por un fanático

PUBLICIDAD

La cantante juvenil Ariana Grande sufrió un intento de asesinato perpetrado supuestamente por un admirador.

Un hombre que se dice seguidor de la cantante entró a su casa con el fin de matarla, aseguran medios locales. Sin embargo, su cometido no pudo ser llevado a cabo debido a que la cantante no se encontraba en su domicilio.

Testigos de este hecho llamaron a las autoridades quienes al llegar encontraron la mochila del posible homicida con notas donde expresaba sus deseos de acabar con la cantante.

Tras estas acciones, el hombre recibió solo una orden de alejamiento en la que debe de estar a 100 metros de la cantante, así como de su casa y sus vehículos. Dicha orden tiene una duración de cinco años.

No obstante, la madre de Ariana Grande expresó su miedo y preocupación debido a un posible regreso del homicida.

En redes sociales, los fans de la cantante también han expresado su descontento pidiendo que pongan tras las rejas al agresor.

Ariana Grande es una actriz, productora musical y cantautora estadounidense. Saltó a la fama por su personaje de ‘Cat’ en la serie juvenil ‘Victorious’. Asimismo, por darle continuidad a su personaje en la ‘secuela’ ‘Sam y Cat’.

Su carrera musical inició precisamente en la serie ‘Victorious’. A partir de ahí, ha logrado posicionar cuatro álbumes dentro del Billboard 200: Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019).