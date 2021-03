Arranca hoy vacunación

PUBLICIDAD

Hoy empieza la vacunación contra el covid a los adultos mayores de Monclova, ayer empezaron a llamar a los primeros abuelitos que acudirán a uno de los tres puntos de vacunación, es a partir de las 8:00a.m, Claudia Garza del Toro delegada de la Secretaría del Bienestar dijo que si un Servidor de la Nación no se comunicó con los adultos mayores es porque no se les vacunará hoy, y exhortó a ser pacientes.

Ayer se recibió la confirmación, la vacuna llegó a la ciudad y no es necesario que los adultos mayores acudan desde temprana hora a hacer filas, los Servidores de la Nacional les llamarán a sus teléfonos celulares.

La delegada mencionó que si existen dudas pueden ir a actualizar los datos, pero no se les vacunará, mencionó que para la actualización puede acudir un familiar de los adultos mayores.

Los puntos de vacunación son Casa Meced, el gimnasio Milo Martínez, la Secundaria 76 de la Obrera Sur y ahí estarán vacunando a partir de las 8:00 am y hasta el término de toda la actividad.

Claudia Garza lamentó el hecho de que ayer, a muy temprana hora abuelitos estaban haciendo fila en el exterior del gimnasio Milo Martínez y Casa Meced.

“No me explico porque sucedió esto si desde que empezó la vacunación en Frontera hemos dicho que acudan solo mediante una cita telefónica”

Los abuelitos estaban muy enojados porque no se les vacunó pero nadie fue convocado por teléfono por parte de los Servidores de la Nación, ante esto Garza del Toro condenó a quienes han mal informado a cerca de un tema tan importante, aprovechándose de los cambios de días y reiteró que la convocatoria es solo a través de una llamada de un Servidor de la Nación.

Ayer mismo personal del Ayuntamiento estuvo levantando un registro, se está trabajando coordinadamente con estancias estatales, sector salud, el ayuntamiento apoya a tener módulos en puntos de vacunación para la actualización de datos hasta que se confirmara la fecha de inicio.

El registro en la página de Mi Vacuna es un tema para llevar control en padrón nacional de vacunación, si las personas solo acuden y se vacunan y se llena el expediente pero no el registro en mi vacuna no se puede subir el expediente a ese padrón nacional de vacunación y si esto no se hace, no queda en el registro nacional para ser vacunado en su segunda dosis.

“Lo que se está haciendo es una actualización de datos, tenemos padrones de la ciudadanía donde teléfonos están cambiados, nos mandan a buzón si no los podemos contactar como los citan, la única manera es que actualicen el número para llamarles y decirles el día y la hora de su vacunación para que no haya filas”, comentó.