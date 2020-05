Arrestan a reportero de CNN mientras transmitía al aire manifestaciones (VIDEO)

Lo creas o no, el reportero de CNN, Omar Jimenez, que hacía su trabajo al cubrir las protestas en Minneapolis tras la muerte de George Floyd, ¡fue arrestado por la policía EN VIVO!

Jimenez, así como su camarógrafo, fueron arrestados alrededor de las 7:40 de este viernes mientras hacían su trabajo.

Mientras Omar y su equipo cubrían los disturbios provocados por la muerte de Floyd, los policías los arrestaron algo que causó el enojo de CNN, al informar que los arrestos representan una violación a la Primera Enmienda.

Tras el incidente, y luego de que CNN alzó la voz para denunciar lo que le había sucedido a uno de sus empleados, el gobernador de Minneapolis, Tim Walz, ofreció disculpas a los ejecutivos del canal.

Waltz aseguró que lo siente “profundamente” y que los arrestos a los periodistas eran hechos simplemente “inaceptables”.

Colegas que cubrían también las protestas y disturbios en el estado, se apresuraron a ver por qué la policía arrestaba a su compañero, y es que nadie entendía la acción cuando su colega solo estaba haciendo su trabajo.

Así, periodistas de CBS News, NBC News y CNN se mostraron estupefactos por la acción de la policía contra uno de sus compañeros de la prensa:

“Es un periodista profesional que trabaja para una red que informa regularmente en vivo desde varios puntos de acceso global. Guerras, disturbios, golpes de estado. No recuerdo que algún corresponsales haya sido arrestado en vivo por hacer su trabajo “, dijo Ed O’Keefe, corresponsal político de CBS News.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020