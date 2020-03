Asegura la CANACO abasto de alimentos

Los centros comerciales cuentan con lo suficiente para responder a la demanda, solo piden no se realicen compras de pánico

Hasta el momento no hay desabasto de alimentos en centros comerciales de la ciudad como se ha rumorado, en donde si hay desabasto es en artículos de higiene como gel antibacterial y spray desinfectante, Ricardo Zertuche; Presidente de la Canaco exhortó a la población a no realizar compras de pánico.

Señaló que es importante que la ciudadanía sea responsable, la situación no es de urgencia como para hacer lo que en otras partes del mundo, donde por miedo la gente realizaba compras que incluso eran innecesarias.

Indicó que por el momento el comercio, negocio y prestadores de servicio están haciendo bastante sacrificio, trabajan al 40% de productividad, por lo que una medida responsable es la participación y comportamiento de todos los ciudadanos.

“Es importante no caer en esas compras de pánico, para no ser nosotros quienes generemos esas posibilidades mayores”, comentó el presidente de la Canaco.

Señaló que los comerciantes de productos de higiene están teniendo muy buenas ventas, pero algunos de ellos ya se les dieron la recomendación de que traten de distribuir de manera proporcional para que no se genere el desabasto.

Además habló de la ley de la oferta y la demanda, pues una botellita de gel antibacterial de costar 26 pesos pasó a los 90 pesos el litro, en este caso recomendó que no se caiga en situación de pánico, si ese negocio está abusando no le compren, acuden a otro negocio que sea participativo en la situación que se vive, para que se marque bien esa distancia de quien no quiere cooperar.