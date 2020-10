Aseguran que Poncho Herrera le dijo ‘no’ a reencuentro de RBD porque Anahí ganará más que todos

PUBLICIDAD

El reencuentro de RBD sigue dando de qué hablar por la ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María en el tan esperado evento, y a pesar de que los artistas ya brindaron sus mejores deseos a sus ex compañeros de grupo, ahora una persona que trabajará en la producción del evento reveló los verdaderos motivos por los que el actor descartó su participación.

«Anahí es una líder nata y es la que siempre daba órdenes de qué hacer, eso empezó a fastidiar a los demás; aparte ella es la que siempre tuvo la atención de los medios, los fans y el público. Al que menos le gustaba esto era a Poncho, y cuando se empezó a planear lo del reencuentro, pasó lo mismo…», contó la fuente a TVNotas.

Posteriormente, la persona dio a conocer algunas de las diferencias entre Anahí y Poncho durante la planeación del evento.

«Anahí es la que está organizando, entonces quiere tener el poder y que los demás solo le digan: ‘Sí, está bien’, y eso a Poncho no le encantó; cuando empezaron a planear, él aportó varias ideas, pero Anahí solo se reía y le decía: ‘Es que tú no sabes, tú ya no seguiste tu carrera de cantante y no sabes bien cómo es este negocio; déjamelo a mí’, entonces eso le empezó a calar, además de que se enteró de que ella es la que ganará más», agregó.

Ver esta publicación en Instagram FELIZ AÑO NUEVO !!! 🎆 Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 31 Dic, 2019 a las 5:00 PST

Acto seguido, la fuente dijo el motivo por el que la actriz y cantante será la que obtenga más ingresos en este proyecto.

«Si este reencuentro marcha bien, podría dejarles mucho dinero a todos, pero Anahí es la que se quedará con la mayor parte porque es la productora del show y la que está invirtiendo. Eso tampoco le gustó a Poncho», aseguró.

Finalmente, todas estas discrepancias llevaron a Herrera a tomar la decisión de salirse del reencuentro.

«(Les dijo) que todos tendrían que cobrar lo mismo porque son un grupo, pero como nadie más dijo nada, se enojó y se salió del grupo de whats que tenían; les escribió que les desea el mejor de los éxitos. Además, es algo que no afecta a Poncho, pues él está metido en importantes proyectos de actuación, y estar en el grupo lo ve como dar pasos atrás», concluyó la fuente.