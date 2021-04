Asesina ex NFL a cinco y se suicida

PUBLICIDAD

CALIFORNIA DEL SUR, EU.- El ex esquinero de equipos como 49’s y Raiders, Philip Adams, asesinó a cinco personas en un tiroteo y luego se suicidó.

Adams, de 33 años, mató al doctor Robert Lesslie, de 70 años, a su esposa Barbara Lesslie, de 69, además de sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5. También se encontró sin vida a una persona que trabaja en la casa, James Lewis, de 38. Una sexta persona está en estado crítico.

Los medios establecen que los padres de Adams viven cerca de la casa del médico en Rock Hill, en Carolina del Sur, pero a unos 40 kilómetros al suroeste de Charlotte, Carolina del Norte, y que él había sido tratado por el médico. Cerca de la medianoche, Adams se suicidó con un arma calibre .45.

El esquinero, la elección 224 del Draft de 2010, pasó por varios equipos de la NFL, iniciando con San Francisco y teniendo efímeros pasos con Patriotas, Halcones Marinos (en dos etapas), Jets y Halcones. Con Raiders estuvo en 2012 y 2013.