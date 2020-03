Así arrancará la jornada tres en el torneo de «Camino al Cielo»

PUBLICIDAD

Les traemos la programación de la jornada número tres del torneo “Camino al Cielo” de futbol siete, en donde los equipos buscan hacerse con tres puntos más para acrecentar la diferencia en la tabla de posiciones.

Sin más por el momento los dejamos con el rol de juegos para esta jornada.

Sábado 7 de marzo

Cancha “Ing. Elías Treviño Sánchez” Año 2000

18:00 APOSENTO ALTO VS PESCADORES

19:00 MONTE CRISTO VS CORINTIOS

20:00 MUNDO PARA C. VS CASA DE PAZ

Cancha ‘Gerardo Heath Sánchez’ Macroplaza

20:30 ROSA DE SARÓN VS GILGAL

21:30 T.POR LA FE VS TRANSFORMA2

Domingo 8 de marzo

Cancha ‘Ing. Elías Treviño Sánchez’ Año 2000

19:00 BETHESDA VS ALPHA

20:00 CE. AL . VS 7ª IAFCJ

21:00 EBENEZER VS ATLÉTICO