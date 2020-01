Así celebraron los famosos el Año Nuevo 2020

Los famosos celebraron la llegada del Año Nuevo y aprovecharon las redes sociales para mandar a sus fans mensajes positivos, de amor y paz.

Con la familia, desde la comodidad de su hogar o desde la playa, compartieron su alegría por recibir al 2020.

Paul McCartney, Mariah Carey, Rosalía y Jim Carrey, entre otras estrellas, mandaron sus buenos deseos:

Have the happiest of New Years 🎇 – Paul pic.twitter.com/AtPgozueTM

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 1, 2020