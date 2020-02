Así confesó Eric cómo desolló a su novia Ingrid… ¡frente a su hijo autista de 15 años! (video)

Empezamos a discutir y seguimos discutiendo. Y empezamos a forcejear. Y me quería matar. Le dije: ‘Mátame’. Estábamos en la cocina. Y saque un cuchillo. Y yo le dije: ‘Pues de una vez’. Primero como que me lo enterró. Le dije: ¡Más fuerte, de una vez!. Y me pegó dos veces (…) Ese mismo cuchillo con el que me golpeó se lo enterré en el cuello”, relató a los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Eric Francisco, al parecer bajo el influjo de drogas y alcohol, comenzó a retirar trozos de piel del cuerpo de Ingrid. “Yo no quería que nadie se diera cuenta (…) La tiré al drenaje (…) Por miedo”, agregó en su relato a los uniformados.

En bolsas ecológicas llevó algunos trozos del departamento 502, quinto piso de la calle Francisco Tamagno, en Vallejo, a la calle P. Luis Ogazón. Las versiones policiacas señalan que admitió a su ex esposa, con quien tiene tres hijos, que había matado a su novia. La ex pareja de Eric Francisco denunció los hechos así que al llegar al departamento los vecinos reportaron que habían ocurrido ruidos pero nadie había pedido ayuda.

Los elementos municipales lo encontraron desollando el cuerpo de Ingrid, lo aseguraron y entrevistaron, él admitió los hechos. Ingrid, era originaria de la junta auxiliar Necaxa Canaditas del municipio de Juan Galindo en Puebla. Él también es vecino de la población, hijo de un profesor conocido en el municipio y también radicó en Huauchinango, Puebla, de donde dijo ser originario en la entrevista.