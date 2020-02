Así fue el homenaje a Kobe Bryant en el Super Bowl LIV

A una semana del accidente de helicópterodonde perdió la vida Kobe Bryant, su hija y siete personas más, se le rindió un homenaje previo al Super Bowl.

En una pantalla del Hard Rock Stadium apareció la imagen del exjugador ante una gran ovación de los presentes.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week’s accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

