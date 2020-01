Así las cosas en la Liga de Béisbol Independiente

PUBLICIDAD

Muy buenos los partidos que se vieron en la serie 12 de la categoría premier, en la temporada “Basilio Rodríguez López” de la Liga de Beisbol Independiente de Piedras Negras.

Estos son los resultados de los encuentros en donde los Indios le pegaron a Los Dodgers once carreras a una, el pitcher ganador fue Juan Manuel Moreno y perdió Gilberto Hernández.

Los Rojos noquearon a Los Expos 12 carreras a 1, el pitcher ganador fue Bryant Rivera y perdió Miguel Olveda.

Otro de los juegos muy cerrados en el marcador fue el de La Morelos, quien se impuso 15 carreras a 12 ante Los Astros, el pitcher ganador fue Leopoldo Martínez y perdió José Balderas.

Los Compadres vencieron a Los Rieleros nueve a cero por Forfit.

La programación de la serie 13 de dicha temporada de la categoría “Premier” quedó de la siguiente manera:

Domingo 2 de febrero en punto de las 10:30 horas y con 15 minutos de prórroga.

Astros VS Rieleros campo La Laja

Compadres VS Dodgers campo Vela 1

Rojos VS Indios Campo Trípoli

Expos VS Morelos campo Edmundo Gómez.