Así le robaron un nieto a esta abuelita; duró solo segundos

Bastaron únicamente unos segundos para que unos ladrones pudieran robarle un niño a una mujer de la tercera edad que estaba distraída.

El nieto de la mujer fue robado mientras ella se encontraba pagando en una de las cajas del supermercado.

Fueron las cámaras de vigilancia quienes lograron captar el robo del menor.

Luego de estos hechos el hombre fue arrestado y presentado ante las autoridades de Sudáfrica quienes lo arrestaron y ahora está en espera de un juicio.

En el video se puede ver el momento en que la mujer atiende a la cajera y se llevan al niño.

La mujer intenta desesperadamente encontrar a su nieto y luego de unos segundos logra quitárselo al señor que se lo había llevado.

Aquí te dejamos el video de los hechos.

Child kidnapped by a security guard in Durban mall from a trolley while the grandmother was paying her bill . Quick thinking grandmother recovered the child. The guard was arrested today job well done 👍 @makesasafe pic.twitter.com/vYX0Po6lwV

