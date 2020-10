Asteroide podría golpear la Tierra el Día de Muertos: Neil de Grasse Tyson

El 2020 ha estado lleno de impactantes noticias, una de las más recientes que dio a conocer la NASA fue el posible impacto de un asteroide que podría golpear la Tierra en los próximos días.

De acuerdo con el científico Neil deGrasse, el próximo 2 de noviembre un cuerpo podría golpear nuestro planeta y advirtió que este tendría el diámetro de un refrigerador; por lo que ha causado alarma.

Al respecto, DeGrasse reveló en sus redes sociales que se trata de un asteroide al que se le puso el nombre de 2018VP1, mismo que podría impactar con la Tierra a una velocidad de 40 mil kilómetros por hora.

A pesar de las numerosas teorías al respecto de esta situación, se dio a conocer que este asteroide no tiene la capacidad de causar daño en la Tierra; por lo que no se trata del “fin del mundo”.

En redes sociales muchas personas alarmistas se han dedicado a asegurar que este asteroide que podría impactar el planeta el 2 de noviembre sería “letal”, pero Neil deGrase niega rotundamente esta teoría.

En el transcurso del 2020 se han suscitado algunos fenómenos astronómicos que han causado revuelo entre la comunidad científica y el mundo.

2️⃣ days til #AsteroidDay!

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt

— ESA Operations (@esaoperations) June 28, 2020