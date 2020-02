Asume Delegado del IMSS

PUBLICIDAD

Al tomar posesión como primer Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD), en Coahuila, el doctor Leopoldo Santillán Arreygue llamó a su nuevo equipo de trabajo, a compartir sus conocimientos para hacer que Coahuila ocupe los primeros lugares de atención médica a nivel nacional.

“La verdadera historia va a ocurrir a partir de este momento, con el trabajo que comencemos, ustedes y yo, para mejorar la forma en que se atiende a la derechohabiencia y administrar los recursos que son, todos, a favor de los mexicanos”, expuso a los asistentes a la toma de posesión.

En sesión extraordinaria del H. Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Secretario General, Javier García Guerrero, reconoció al nuevo funcionario su vocación y experiencia de 29 años dentro de la Institución.

Agregó que el concurso donde resultó electo el nuevo funcionario representa un ejemplo de transformación en el país, que contribuye a la equidad y transparencia y que enfatiza valores como la lealtad, vocación de servicio, trabajo, estudios profesionales y sentido de identidad.

“El Presidente y el Director General tomaron la decisión de iniciar una re ingeniería y un cambio ejemplar en el IMSS; Leopoldo es producto de ese esfuerzo paradigmático y ejemplar en muchos sentidos. Él llegó por sus méritos, tiene 29 años en el Seguro Social, se preparó desde abajo, hizo una maestría, siguió estudiando y no tiene ninguna mancha en su curriculum; tiene una hoja de servicios limpia, al igual que el resto de los representantes que fueron seleccionados”, puntualizó el Secretario General.

Asimismo, exhortó al nuevo titular y a los trabajadores del Instituto en Coahuila, para que se sumen al gran esfuerzo de trabajo que encabeza el director general, Zoé Robledo, y enfatizar una política pública de salud, de transformación real, encaminada a la prevención de las enfermedades y romper con vicios en la operación y en la atención.

“Tenemos vicios enormes en el sistema de atención que no podemos permitir en el Seguro Social, porque hay corrupción, porque tenemos que enfrentar esa corrupción, con determinación, con voluntad y con firmeza”, recalcó Javier Guerrero.

Al agradecer el trabajo y compromiso del ex delegado Juan Salgado Brito, el Secretario General señaló: “Juan hizo un trabajo muy importante en una etapa muy complicada, tomó decisiones, se involucró de manera intensa en los compromisos y en las tareas, platicó con todo mundo, escuchó y tomó decisiones difíciles”. Por su parte, el doctor Leopoldo Santillán Arreygue aseguró que no hay honor más grande que servir a la salud y no hay mejor gratificación que ver los rostros sanos de los coahuilenses

Aseguró que una de sus prioridades será la contratación de médicos especialistas “y para ello contamos con el respaldo institucional y con el apoyo de todos los sectores, y nuestro mejor empeño”. Finalmente, el doctor subrayó a sus colaboradores que “no tenemos permitido fallar, y les aseguro que no lo haremos; recuperaremos juntos el sentido original de las instituciones del país”, añadió.

Al evento protocolario donde rindió protesta el doctor Leopoldo Santillán, asistieron representantes del H. Consejo Consultivo Delegacional; Cuerpo de Gobierno; Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXXI; senadores; representantes de Gobierno del Estado de Coahuila y de la Secretaría de Bienestar.

TRAYECTORIA

Santillán Arreygue es Médico Cirujano Partero, con Especialidad en Medicina Interna y con Maestría en Investigación en Servicios de Salud, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su trayectoria profesional en el IMSS, destaca haber sido titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas en la Delegación del Estado de México Poniente y en la Delegación Oriente.

Asimismo, trabajó como encargado del Servicio de Urgencias, Subdirector Médico y encargado de la dirección en uno de los hospitales de la Delegación del Estado de México Poniente, donde también fue Coordinador del Segundo Nivel y Jefe de Prestaciones Médicas durante siete años y medio; además, fue Jefe de Prestaciones Médicas durante tres años y medio en la Delegación del Estado de México Oriente.