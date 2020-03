Ataca a una aerolínea porque la persona «egoísta» que tenía delante destroza su MacBook al reclinar el asiento en un vuelo

Pat Cassidy, autor de un ‘podcast’, denuncia que le rompieron su computadora portátil MacBook Pro de 16 pulgadas durante un vuelo de Delta Air Lines entre las ciudades estadounidenses de Austin (Texas) y Los Ángeles (California).

El suceso habría tenido lugar cuando ese hombre apoyó su ‘laptop’ en la mesa plegable del asiento que tenía delante para editar unas imágenes, el ocupante «egoísta» de esa butaca se reclinó bruscamente y la pantalla de su dispositivo «se dobló como un taco».

Cassidy culpó del hecho a la aerolínea y le indicó que incluyera en sus aparatos «una pequeña señal de advertencia» o ideara «alguna otra manera» de evitar que su computadora portátil «se destruya» cuando la persona que tiene delante «reclina su asiento».

Posteriormente, esa compañía aérea se disculpó, pero señaló que la «propiedad personal» de la víctima se dañó «como resultado de la acción de un pasajero«, así que solo le ofreció puntos en su programa de fidelización «como gesto de buena voluntad».

Cassidy tuiteó ese correo electrónico de respuesta, en que le otorgaron «el equivalente a una tarjeta de regalo de 75 dólares» y estima que recibió «la explicación que le darías a un niño de seis años».

@Delta small note for the suggestion box, maybe have a little warning sign or someway to prevent my laptop from being destroyed when the person in front of me reclines their seat. pic.twitter.com/QHmphXiDhH

— Pat Cassidy (@HardFactorPat) February 26, 2020