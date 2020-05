Ataca El Diablo a jovencita

PUBLICIDAD

Blanca Delia Estrada madre de “Dianita” la niña que fue asesinada por su novio hace 4 años, hizo un exhorto a las autoridades para que autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde, ya que el responsable nuevamente agredió una jovencita solo porque se le quedó viendo.

“Hago un llamado a las autoridades para que ya pongan ALTO a este sujeto ¿o que esperan que vuelva a asesinar a otra inocente? #YABASTA ayer golpeó a esta muchachita toda la sociedad corremos peligro su nombre es JAVIER…”

Lo anterior forma parte de la publicación que realizó a través de los grupos de Facebook para dar a conocer a la ciudadanía la injusticia que se ha cometido desde el asesinato de su hija, en donde Javier mejor conocido como “El demonio” quedó en libertad por ser menor de edad, solo tenía 13 años.

Como se recordará el lamentable hecho ocurrió en el mes de abril del 2016, consternó en la región Centro, Dianita fue asesinada, su novio la golpeó y apuñaló hasta matarla dentro de su domicilio en la colonia Lucrecia Solano de Monclova.

Luego de que la madre de dianita hiciera la publicación en Facebook acompañada de fotografías de la nueva víctima del demonio empezaron los comentarios que hacían alusión al riesgo que representa Javier quien está por cumplir 18 años, pero que según los vecinos de la colonia sigue haciendo actos que van en contra de la ley.

En entrevista telefónica, Blanca Delia mencionó que la jovencita acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia, dijo que fue la jovencita quien publicó las fotografías, pero no sabe más.

“Me imagino que ella vive por donde vive este muchacho, porque ella dijo que iba pasando por su casa, él se le quedó viendo y empezó a aventar piedras”, mencionó.

Dijo que a partir de lo ocurrido con su hija, él empezó a ser más agresivo con las mujeres, pues la última víctima mencionó que no es la primera vez que “el demonio” la agrede.

Blanca Estrada mencionó que no solo está en riesgo ella por ser mamá de Diana sino toda la comunidad pues como le hicieron nada cuando mató a su hija el resto de las cosas que haga se le harán más fácil y seguirá actuando.

“Siempre pensé que él no estaba aquí, yo quería pensar eso para no angustiarme, para no andar de tras de él, lo mejor era que se fuera de Monclova y nada aquí anda y vuelve a pasar, autoridades deben actuar antes de que pase otra tragedia”, comentó.

Dijo que ella se cansó de ir al Ministerio Público para constatar de que autoridades tenían un tipo de control con él, pero a veces no la recibían hoy se dio cuenta de que sigue en libertad y lo peor, sigue haciendo de las suyas.