Ataque con cuchillo deja un muerto en Austin

Austin.- Una persona murió y tres más resultaron lesionadas luego de que un hombre los apuñalara en el centro de Austin, Texas.

Un hombre de aproximadamente 20 años fue declarado muerto y un hombre de unos 50 años fue llevado al hospital con heridas que ponían en riesgo su vida.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este viernes cerca de una plaza comercial.

Suspect is in custody. At this time, no other known suspects are outstanding. More information to follow when available. https://t.co/8pL9ioG5DI

— Austin Police Department (@Austin_Police) 3 de enero de 2020