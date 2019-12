Aumenta número de indigentes

PUBLICIDAD

Desde hace tres meses se han detectado a indigentes que no son de la ciudad, oscilan entre los 60 y 65 años de edad y algunos no tienen un miembro y padecen de sus facultades mentales, Protección Civil identificó a cuatro de ellos, enviándolos con el gestor social Francisco Vielma.

El director Agustín Ramos indicó, cuando hablaron con los cuatro hombres, estos les explicaron que familiares o dependencias los habían subido a camiones con destino Monclova, incluso sin tener un pie o un brazo y se desconoce exactamente de qué lugares o pueblitos del estado.

El funcionario dijo, algunos de esos indigentes se enviaron con Francisco Vielma encargado de la asociación Generando Vidas, quien expresó, es una forma de deshacerse de ellos y prácticamente los mandan al matadero al no tener quien cuide de ellos.

“Tengo a 22 personas en la asociación, de esas, 19 son indigentes y adultos mayores, entre ellos uno de Nayarit, Tamaulipas y Puebla. Lo preocupantes es que son personas que no se veían normalmente en la ciudad y les falta alguna extremidad debido a la diabetes, actualmente se les está dando el servicio médico”.

Algunos se niegan a recibir el apoyo y deciden salirse porque están acostumbrados a la “pisca”, una forma cómoda de pedir dinero aunque estén en mal estado física y emocionalmente, no se valen por sí mismos para bañarse y la asociación se ha encargado de ver por ellos.

“Trato de comunicarme a otros estados para ver si hay algún tío o familiar que sepa de ellos y no he encontrado alguno, pero hay otros que si tienen familia y no los quieren, ni si quiere toman la molestia de preguntar cómo están, los dejan en abandono”.

Pidió a las personas el apoyar a los indigentes ya que la asociación no cuenta con ningún apoyo de gobierno y no les ha podido hacer una posada, también requiere sillas de ruedas para los que no tienen alguna extremidad.