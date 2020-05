Aun no les llega bono a personal del IMSS

PUBLICIDAD

Trabajadores del Seguro Social que atienden los casos de Covid-19 aún no reciben el bono que se autorizó del 20 por ciento de su sueldo como incentivo, a pesar de que esta quincena se debió reflejar el pago, así como tampoco tienen información acerca de quiénes son los que lo van a recibir.

Desde el pasado 16 de marzo se autorizó a nivel federal el bono que se otorgará al personal del IMSS que atiende de manera cercana los casos de coronavirus y que están en riesgo de contraer la enfermedad, por lo que de acuerdo a los tiempos que se tienen establecidos, el pago se debió realizar el pasado miércoles.

“Se aprobó a partir del 16 de marzo, por lo que a nosotros se nos ve reflejado en un mes y se debería de haber realizado el primer pago en la segunda quincena de abril, que se dio a partir del miércoles, pero no hay nada”.

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social, que pidieron omitir sus nombres, señalaron que hasta el momento no se ha visto reflejado este incentivo, por lo que hay muchas dudas entre el personal.

Mencionan que a esto se le suma que no existe información por parte de los representantes sindicales, que hasta el momento no han dado a conocer quiénes son los que podrán recibir este incentivo, o si será todo el personal.

Hay algunos trabajadores que piensan que el apoyo se debe dar para todos los trabajadores, ya que todos están en contacto de una u otra forma con los pacientes, por lo que se debería dar este apoyo.

Así mismo, existe incertidumbre debido a que existen comentarios sobre que el listado lo realizarán los directivos, donde se podría dar favoritismo con algunos trabajadores y dejar a otros fuera.

“A través de redes sociales se comenta que los mismos directivos están levantando la lista, en donde ellos dicen quien sí y quien no, lo que genera mucha inquietud entre el personal, que piden que se aclare la situación”, comentan.