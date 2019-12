‘Aunque gane, Miguel Herrera nunca va a tener el ADN del América’

PUBLICIDAD

El exjugador del América, Antonio Carlos Santos habló sobre el paso de Miguel Herrera en el club azulcrema y aseguró que el timonel no es buen técnico, además de que destacó que nunca va a tener el ADN americanista.

«Después de casi 18 torneos cortos ha tenido la fortuna de ganar dos veces contra Cruz Azul. El ‘Piojo’ para mí no es un gran entrenador, no tiene la capacidad ni táctica ni técnica para poder exponer o formar a un futbolista. Todo mundo dentro del futbol mexicano siempre lo aplaude. Me parece que el futbol no se vive de aplausos ni motivación»,aseguró el brasileño en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, Santos destacó que Herrera nunca tendrá la formación americanista, pues solo es técnico: «Miguel, aunque gane, nunca va a tener el ADN del América, va a ser solamente un entrenador que fue para el América como otros que solamente dirigieron al club, pero nada más», confesó.

Respecto a la Final contra Monterrey, el ‘Negro’ Santos aseguró que los regios tienen un gran equipo y se la pondrán difícil a los azulcrema.

«Son jugadores muy jóvenes, Monterrey tiene gran equipo. Ha sido una grata revelación Janssen, Gallardo está jugando bastante bien, los centrales y su portero son garantía. Mohamed ha sabido recuperar lo que necesitaba Monterrey, volver a una final», finalizó.