Avanza programa de encalichado

Nava, Coah.- Buscando mejorar la infraestructura vial en todos los sectores del municipio de Nava, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, dio continuidad al programa de Encalichado 2021, con la puesta en marcha de la reparación sobre la calle Mota Cortada, entre la Carretera 57 y Lázaro Cárdenas, en la colonia El Encino.

“Continuamos con el programa de Encalichado, ya habíamos estado trabajando en la calle Nueva Sauceda y en la calle General Farías, en el centro de nuestro municipio, hace algunos días estuvimos aquí en el Encino, vinimos a arrancar la pavimentación en la calle Escuadrón 201, pero sigue habiendo algunas otras calles que están en muy mal estado, esta es una de ellas, por eso le estamos invirtiendo”, dijo el alcalde.

Detalló que una de las vecinas del sector, que vive sobre esta calle, fue quien presento la solicitud para atender esta problemática a la que se enfrentan en temporada de lluvia, “en esos pozotes cuando llueve se acumula el agua, y dura meses, no podemos ni salir, la gente en vehículos no la transitan, no se diga los peatones, no pasan por allí, precisamente por eso ponemos en marcha este programa para mejorar las calles que aún no podemos pavimentar”.

