Avión sale de la pista y se parte en dos en aeropuerto de India

Un avión de Air India Express con 191 personas a bordo, que despegó desde Dubai, se salió de la pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode en Karipur.

Las autoridades todavía no han dado a conocer el número de muertos o heridos pero ya se realizan las operaciones de rescate en el lugar.

Sin embargo, se sabe que varias personas del vuelo IX-B1344 resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Air India plane with 191 passengers skids off runway in Calicut. More details awaited. #calicut#karipur pic.twitter.com/0Sba8Bdh2W

— Fuadh Saneen K (@FuadhK) August 7, 2020