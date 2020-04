Baja ganancia en los taxistas

PUBLICIDAD

Castaños Coahuila.- Tras el cierre de los comercios a las cuatro de la tarde, los taxistas han sido mayormente afectados, sus ingresos solo son hasta esta hora, y el resto del día, es “día muerto” ya que sus únicos viajes eran para llevar a las familias a sus casas cargados de despensa.

Ricardo Pérez, chofer de la base Hidalgo señaló que ahora con el cierre de los negocios es imposible sacar para la renta del taxi, “estamos regalando nuestro servicio” consideró, ya que no están viendo ingresos para su bolsillo.

“Ahora como le hacemos, la gente no sale, nada mas salía para ir por el mandado, ahora nosotros también, ya se nos acabó el jale para las cuatro de la tarde, ya ni trabajadores subimos por que ni ellos traen para pagar el viaje” dijo.

Pidió a las autoridades la reconsideración del cierre de los negocios pues son muchas las familias las que se ven afectadas, más de 60 taxistas son los que después de un largo día intentando sacar para el diario llegan con las manos vacías, “los que tienen bebés, como le van a decir al niño, no hijo hoy no va haber leche por que no tuve trabajo, tengo varios compañeros que casi los he visto llorar preguntándose cómo le van a hacer para los pañales y la leche”.

Dijo que el flujo de dinero no podía parar a las cuatro de la tarde, aunque es necesario mantener a la gente en casa, también es necesario comer, con el recorte del horario no sale ni para eso.

“Nos toca ayudarnos ente nosotros, vemos una persona buscando taxi y rápido le hablamos a los compañeros, porque todos absolutamente todos necesitamos el trabajo, pido a las autoridades que revisen esa normativa que afecta en mucho a todos nosotros”, finalizó.