Bajan robos en Monclova

PUBLICIDAD

“Monclova no está aislada del país, se tienen que presentar incidentes delincuenciales, pero estamos muy por debajo en las cifras que se manejan en otros Estados de delitos de alto impacto”, señaló el Director de Seguridad Pública, Fernando Olivas Jurado.

Declaró que los robos que era uno de los delitos que más se presentaban, también bajaron bastante, la última semana se presentó un intento en el banco Banamex, el cual dijo que fue frustrado por las autoridades.

“La o las personas intentaron ingresar por el ducto de aire, pero no llegaron al interior de la sucursal ni sacaron nada, es verdad que no hubo detenidos pero el operativo que se agilizó ayudó a que el robo no se diera”.

Señaló que en la Fiscalía se presentan seis robos a casa habitación por semana, a los que acude Seguridad Pública y no hay detenidos, invitan a la población a denunciar, pero si no lo hacen, no se queda en las estadísticas, por eso dijo es importante la denuncia además para investigar los casos a fondo.

Dijo que la situación por la que atraviesa el país de deserción económica y la falta de empleos, pudiera ser un detonante de robos, pero aseguró que esperan que no suceda y en caso de que sí, hay muchas corporaciones trabajando de manera terrestre y área para inhibir la delincuencia.