Beatriz Gutiérrez cambia de parecer y convoca a no unirse al paro nacional de mujeres

En un principio, Beatriz Gutiérrez había mostrado su apoyo al paro nacional de mujeres convocado por colectivos feministas de todo el país; incluso, publicó en su cuenta de Facebook un cartel donde se lee:

“¡Que un día antes no vean y al día siguiente no” ¿no nos cuidan? Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería ¡si no existiéramos más!”.