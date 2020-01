‘Becoming’ de Michelle Obama gana el Grammy al mejor álbum narrado

La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama ahora puede agregar un Grammy a su currículum, tras obtener el galardón este domingo al mejor álbum narrado, por el audiolibro de sus memorias «Becoming».

Pero no se trata del primer Grammy de la familia: su marido, el expresidente Barack Obama, ya había ganado dos en la misma categoría por sus audiolibros.

So thrilled to receive a #GRAMMYs nomination! This past year has been such a meaningful, exhilarating ride. I’ve loved hearing your stories and continuing down the road of becoming together. Thank you for every ounce of love and support you’ve shared so generously. #IAmBecoming pic.twitter.com/mvBb4W4od6

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 20, 2019