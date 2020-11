Biden ‘ganó’, reconoce Trump, pero…

Ocho días después de que se anunciaran los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump no ha reconocido aún su derrota ante Joe Biden, aunque parece cerca de hacerlo, con pequeñas señales o lapsus sucesivos.

Él gano porque la elección fue amañada», tuiteó el mandatario en la mañana del domingo, en referencia al exvicepresidente de Barack Obama.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020