Brota coronavirus luego de apertura

PUBLICIDAD

Ya se empieza a reflejar el comportamiento de los contagios derivado de la apertura de establecimientos, pero no se puede frenar debido a la grave situación económica, hay que implementar estrategias, ser disciplinados y cumplir con protocolos para que la opción de frenar no se dé en la ciudad.

Lo anterior lo mencionó Ricardo Zertuche, Presidente de la Cámara Nacional del Comercio, indicó que la desaceleración está desde el año pasado en la región, ya se tenía problemas económicos y la pandemia vino a rematar.

“Es una situación muy complicada, requiere de un par de años para reactivar a los niveles que se tenían”. Todo depende de cómo se vaya desarrollando la incorporación a esta nueva forma de vivir, en la problemática en específico de proveeduría local que está muy afectada por el tema de Ahmsa.

“Es un nuevo reto, no es de espantarse, estos momentos es para evolucionar, trabajar, no es lo que se desea pero reinventar permitirá que Monclova no llegue a ser como era si no superaremos eso por mucho”, comentó.

Explicó que se está retomando la petición que se hizo al Senado y al Gobierno Federal de decretar como Zona de Contingencia Económica la Región Centro, antes de la pandemia, ya había sido aprobado pero no se le dio seguimiento.

Afortunadamente cuando se dio la apertura de negocios es porque Monclova estaba preparado para atender un mayor número de casos a cuando se inició, hay que continuar por lo que incluso ya se contempla la extensión de horarios, pero es importante ser cautelosos en las medidas de atención para el personal como para clientes.

Ricardo Zertuche comentó que el pronóstico de que los casos se arrecien existía y se abrió a sabiendas de que podía ver una propagación, pero depende mucho del actuar de cada uno de las personas, se puede continuar y minimizar posibilidades de contagio, teniendo esos protocolos cada ser humano.