Busca a su hijo en Monclova

Una madre desesperada pidió el apoyo de los monclovenses para dar con el paradero de su hijo quien en busca del sueño americano salió de su trinchera en el Estado de Guerrero, pero nunca llegó a Estados Unidos, quienes lo acompañaban lo abandonaron y solo se sabe que fue en Monclova.

“Él iba a cruzar al otro lado, pero cuando me marcó el coyote me dijo que mi hijo no había aguantado, que lo dejó prácticamente muerto, no sé nada de él, según allá (En Monclova) lo están buscando, pero no hay nada de respuesta”, comentó la madre Nicol de Jesús Oliva a través de una llamada telefónica.

Desde el 21 de agosto Luis Antonio Ruiz de Jesús de 22 años de edad salió de su pueblo en Acatepec municipio de Ometepec, él se dedicaba a ser operador en una unidad de pasajeros, pero siempre estaba buscando superarse por lo que junto con otros conocidos decidieron emprender su viaje a Estados Unidos de América.

Físicamente es moreno pelo lacio, estatura mediana, salió con la esperanza de tener una mejor vida, pero nunca llegó y tampoco regresó a su pueblo,

La gente que tenga información sobre el paradero del joven pueden comunicarse con su madre al número 741 113 61 50, su madre lo está buscando muy desesperada pues dice que su vida no es la misma desde que su hijo tomó la decisión de irse.

“Mi hijo es muy trabajador, le gusta mucho esforzarse y tener su dinero para hacer algo y vivir mejor, pero quiso buscar algo mejor y no logró hacerlo, se fue con otros de aquí del mismo pueblo, pero lo abandonaron, lo dejaron, no les importó que fueran del mismo pueblo”, comentó.

El resto de los hombres que se salieron del pueblo, ya se encuentran en Estados Unidos pues una vez que llegaron se comunicaron con sus familias y avisaron que Luis Antonio no había resistido.

“No voy a estar tranquila hasta encontrarlo, por favor que se apiaden de mí, no puedo con este dolor, con esta angustia no sé qué fue lo que realmente pasó, yo interpuse una denuncia pero no hay nada de respuesta, sigo esperando pero no me han dicho nada”, mencionó.