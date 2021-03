Busca ‘Pilo’ la alcaldía

PUBLICIDAD

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Originario del Municipio Múzquiz, Porfirio Romo Ibarra para todos conocido como “Pilo” Romo, se define como una persona honesta, de palabra y para quien el tesoro más grande en la vida es la familia pues es padre de 4 hijos quienes junto con su esposa lo impulsan a seguir adelante en todos y cada una de sus metas y proyectos.

El exitoso empresario muzquense que dirige como asesor 27 empresas en diversos países del mundo es en estos momentos ya pre candidato a alcalde del Oasis del Norte por la coalición MORENA-UDC-PT, Ingeniero Industrial de profesión se autodefine como una persona de principios aplicando el respeto, la honestidad y el sentido común lo cual para él es muy importante.

En entrevista en el jardín de su hogar, expresa a LA VOZ que nunca antes había militado en un partido político, y si ahora es miembro activo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es porque se identifica con el proyecto de trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pilo Romo agrega: me identifico con el proyecto de AMLO porque es la justa razón de hablar de respeto y no mentirle al pueblo, aplicar la honestidad no robándole al pueblo, tener sentido común no traicionando al pueblo y ser leal a un presidente que tomó las riendas de nuestro país para apoyar a quienes viven en verdadera desventaja.

El lema de Pilo Romo es “Hacer que las cosas sucedan y sucedan bien” y lo que me inspira a ser buen ciudadano buen político es el pueblo siendo una persona de buen corazón pues siempre he sido humilde y si presumo algo es que Soy de Múzquiz lo cual lo he pregonado en Japón, Estados Unidos, Brasil, Canadá y aquí en Múzquiz con mayor razón pues soy 100 % muzquense lo cual es una gran bendición porque aquí hay grandes talentos, gente buena y aquí tienen a Pilo Romo como amigo como paisano y como una persona de respeto y mucho, mucho corazón.

El hobby mío son los caballos, me gusta cabalgar desde niño pasé mi vida en el rancho por ende amo los caballos y los gallos además de identificarme con el águila puesto que desde que era estudiante me gustaba tener la visión de lo que estaba pasando a mi alrededor.