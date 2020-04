Buscan créditos al comercio informal

La diputada Melba Farías señaló que a un mes de no poder vender, los ambulantes se encuentran en una grave crisis

PUBLICIDAD

En una difícil situación se encuentran los comerciantes ambulantes de la región a poco más de un mes de suspender las actividades en las pulgas, por lo que su representante y Diputada Federal señaló que buscará créditos para este sector, así como la reactivación parcial de esta actividad en mayo.

Melba Farías Zambrano, mencionó que los comerciantes se encuentran actualmente en una situación muy complicada, ya que el poco dinero que tenían ahorrado se les terminó, y no cuentan con más fuentes de ingresos.

Durante este mes se les ha apoyado por parte del Ayuntamiento de Monclova con la venta de productos de canasta básica a bajo costo, así como la donación de despensas por parte de la legisladora, sin embargo esto es insuficiente.

Melba Farías señaló que los mismos comerciantes señalan que ya no pueden con la situación y piden que se den alternativas para poder retomar sus actividades y obtener recursos, ya que tienen que realizar pagos de servicios.

Señaló que como líder de los comerciantes y como quien los llamó a parar ante el riesgo que se corría, está obligada a ayudarlos de alguna manera ante la situación por la que atraviesan sus agremiados.

Mencionó que por desgracia, los comerciantes informales no pueden acceder a los créditos a la palabra que desde el pasado lunes otorga el Gobierno Federal, por lo que buscará la forma que se abran créditos, ya no a la palabra, sino bancarios, para ayudarlos, ya que de continuar la situación así, no podrán sobrevivir.

Así mismo señaló que buscará un dialogo con el Alcalde Alfredo Paredes, así como con el Gobierno del Estado y ver la manera de apoyarlos y que se les permita realizar sus ventas de manera parcial, ante la extensión de la emergencia hasta el 31 de mayo.

“Aquí hay que sentarnos ya el Gobierno del Estado, Municipal y nosotros y ver problemática, porque es un problema muy fuerte, y que se nos permita trabajar, no mañana, pero a partir del 1 o del 10 de mayo, porque los comerciantes no soportarán otro mes así”.

La diputada reconoció que ante la contingencia se cayó la economía, lo cual se ve a nivel nacional, y señaló que si no hay ingresos, no hay impuestos, no hay nada, como se pueden mantener los empleos y las obras.