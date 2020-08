Buscan indulto a Emilio Lozoya

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido indulgente con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, a quien no le ha imputado delitos por la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, consideró Estefanía Medina, cofundadora de la organización ciudadana Tojil.

En entrevista telefónica, Medina dijo que es probable que esta inacción forme parte del acuerdo entre Lozoya y la FGR para establecer un criterio de oportunidad, es decir, que el ex funcionario aporte información a cambio de que no le sean imputados más delitos.

“Todo parte de la base de que, a través de este acuerdo que empieza a tejerse, no escrito y que aún no conocemos, entre Emilio Lozoya y la Fiscalía, no se continúe con esta capacidad de ir generando imputaciones, sino por el contrario, se busca exonerarle de las que ya tiene y respecto de las que ya fue vinculado a proceso, por lo menos de lo que se conoce a nivel mediático”, dijo.

Grupo REFORMA publicó este lunes que la FGR no ha presentado acusaciones ni contra Lozoya ni contra ningún otro ex funcionario o particular por la compra en diciembre de 2013 de la planta chatarra productora de urea, la cual, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se hizo con un sobreprecio de 93.1 millones de dólares.

Lozoya actualmente se encuentra vinculado a proceso en dos juicios, uno de ellos ligado con la planta y en el que el delito que se le imputa es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita al haber ocultado a través del sistema financiero el pago de un presunto soborno de tres millones de dólares de parte de AHMSA, que fue la empresa que vendió la planta.

Medina consideró que en todo el proceso para la adquisición de la planta pudieron haberse configurado distintos delitos y que era deber de la FGR investigarlos y presentar los hechos ante el juez.

“(Por ejemplo), hubo un soborno detrás del acuerdo para poder llevar a cabo esa venta con sobreprecio, es decir, podrían ser distintos tipos penales, eso es precisamente lo que nos está faltando ver, que ante el juez se le imputen cargos por esos posibles delitos de los que después devino el lavado de dinero”, señaló.