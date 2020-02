Buscan rescatar la región centro

PUBLICIDAD

La próxima semana se reunirá el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con empresarios locales para establecer una estrategia que permita aminorar el impacto de la crisis económica que se registra en la región Centro, así como establecer las obras prioritarias que se realizarán con el recurso del ISN.

El Gobernador reconoció que existe una situación complicada debido al recorte presupuestal de la federación, pero señaló que su gobierno no son de ocurrencias, sino de planeación por lo que establecerán una estrategia a seguir con los empresarios para mantener la estabilidad económica en la región.

La reunión se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en donde se reunirá con empresarios locales para ver el tema del ISN y ver las obras prioritarias en la región, en donde se tendrá una inversión de más de 300 millones de pesos.

Así mismo se buscarán estrategias para mantener la estabilidad económica y estrategias en lo que se recupera la situación y se define el tema de Altos Hornos.

“El 18 de febrero se planteará una serie de acciones que de manera inteligente nos permita a nosotros mantener estable la economía de la región”

Existen peticiones por parte de los empresarios sobre la condonación de impuestos, que será uno de los temas que se tocarán, además señaló que como plan, se pedirá a la administración que las compras que se hagan durante los próximos 6 meses se hagan de manera directa en la región Centro.

“Pediré a los alcaldes que me ayude y apoyen a que la proveeduría sea de aquí, de la región por 6 meses, para poder atemperar cualquier impacto, que no lo veo de gravedad, pero como dije, mi gobierno no son de ocurrencias, si no de planeación”.

Señaló que la idea es que el gobierno y los empresarios vayan de la mano para garantizar el flujo económico que no afecte la región y se buscará la manera de apoyar a los empresarios para que continúen su operación.

En cuanto a la pérdida de empleos que se ha registrado, el Gobernador señaló que si se ha incrementado en los últimos 3 meses, pero no representa un impacto, ya que a nivel estado se mantienen con crecimiento en empleos, pero dijo que se está atendiendo la situación para que las personas que salen de una empresa tengan las oportunidades.