Buscan vacuna en el extranjero

PUBLICIDAD

Odontólogos del sector privado prefirieron solicitar la vacuna en otros estados y países luego que las autoridades federales no les dieran respuesta, señalaron que se cansaron de esperar y que solo se haya tomado en consideración a algunos médicos del sector privado.

Fue el 1 de marzo cuando los odontólogos organizaron una manifestación pacífica en la Plaza del Magisterio, donde pidieron ser tomados en cuenta en la vacunación Covid-19, las autoridades municipales y estatales, les mencionaron que ellos no tenían el control de esto, sino el gobierno federal.

“Nos habían dicho que nos considerarían si sobraban dosis, sabemos que así fue y no nos hablaron, pero sí vacunaron a cuatro compañeros que son médicos del sector privado quienes no podían decir algo porque los amenazaron con no aplicarles la segunda dosis”, dijo Berenice.

Luego de esperar dos semanas y seguir sin una respuesta, dentistas prefirieron viajar a otros países tales como Estados Unidos para aplicarse la vacuna, en entrevista anónima, una dentista expresó que hizo la solicitud en la página e ingresó un domicilio de un familiar, un proceso tardado y luego se trasladó a la frontera, el pasado lunes pudo ser vacunada con la primera dosis de la empresa Moderna.

“Fui con temor por la reacción y que no me dejaran pasar en el puente, pero así me aventé y bendito Dios lo logré, ya tengo mi cita para la segunda dosis”

Así mismo, otros trabajadores del sector privado se movieron para que les aplicaran la vacuna en otros estados como Nuevo León y Tamaulipas, al no tener más respuesta positiva de las autoridades.

Y aunque los Servidores de la Nación les volvieron a pedir datos a todos los médicos privados, piensan que es solo para demorar más la llegada de la vacuna, como ya lo han hecho en dos ocasiones pasadas.