Camina Don Mario buscando ayuda

PUBLICIDAD

Mario González caminaba por las calles de Monclova pidiendo a la gente ayuda para poder comprar medicamento para su esposa, mencionó que está desempleado, sin comida en su hogar y con su esposa sufriendo los estragos de la diabetes.

Su esposa es Martha Patricia Mendoza de 64 años, Don Mario comentó con la voz entrecortada que él la cuida mucho, daría su vida por la de ella pues incluso ha hablado con Dios ofreciendo su vida por la de su esposa que es lo que más le importa, que ella esté bien.

Señaló que la situación económica es muy crítica porque no tiene trabajo, no hay dinero y su esposa necesita medicamento, además de que no puede salir mucho porque es una persona de la tercera edad y forma parte del grupo vulnerable en la pandemia generada por el covid-19.

“No puede dejarla mucho tiempo sola, no tengo nada, ni quien me ayude, según que ayudan fui con varias personas que supuestamente ayudan a la gente como uno y nada”, comentó Mario González muy decepcionado.

Aunque ella tiene seguro social, pero no podemos andar ahí porque perdieron las citas, él estaba arreglando una pensión pero por culpa de la contingencia el proceso quedó suspendido y ya no se ha acercado para darle seguimiento.

Anteriormente trabajó en constructoras, pero ahorita ya no tiene trabajo y dijo que aunque conoce a muchos patrones, cuando les pide trabajo le contestan que no hay dinero, no hay trabajo y que ya estas viejo.

Mario González tiene su domicilio es en la calle Laredo 225, colonia Héroes del 47, comentó que no tiene número telefónico pero la gente que quiera apoyarlo puede visitarlo en su domicilio pues es importante la ayuda para este matrimonio.