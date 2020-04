Cancelan las “Subs”, no habrá campeón

PUBLICIDAD

La Liga MX canceló sus competencias de Fuerzas Básicas, debido al Covid-19.

No habrá campeón en los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, finalizados prematuramente para no arriesgar a los jóvenes y a sus familias.

“Con el firme compromiso de no suspender el proceso de formación de nuestros jóvenes, se organizarán 2 torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 clubes de Liga MX en sus categorías Sub-20 y Sub-17, brindando, por supuesto, un compás de espera para que los clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el torneo.

“La Liga MX reafirma su responsabilidad social y, por ello, busca el cuidado de la salud de los jóvenes que son el futuro del futbol en México”, informó el organismo en un comunicado.

Sigue en análisis la reanudación de la Primera División y el Ascenso MX.

