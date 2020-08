Caótico regreso a clases

PUBLICIDAD

Cerca de 79 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciaron el ciclo escolar 2020-2021, con fallas en los canales de televisión y sin conexión, los padres de familia consideraron que sí hacen falta las clases presenciales para que los menores recuperen el nivel educativo que llevaban antes de la pandemia del Covid-19.

Adaptándose a la nueva normalidad mediante las clases en línea, cientos de padres de familia volvieron a pasar tiempo con sus hijos para ayudarlos, sin embargo, muchos tuvieron problemas para conectarse o encontrar los canales adecuados para ver algunos videos con el tema del día.

En algunos planteles, se dan las clases intermedias –parte en línea y otra a través de la televisión, la maestra les encarga tarea y se envía al día siguiente, además los padres de familia deben enviar los martes y miércoles evidencias de que sí están viendo la clase por televisión.

“Es mucho tiempo sentados, hasta dos horas, no es conveniente porque no se concentran y los temas no los abarcan completos, tampoco me parecen algunos gráficos o imágenes porque a mi niña la asustan, es mejor dedicarse al plan de trabajo porque avanzan más”, mencionó la señora Ana García. Otra mamá indicó que el nivel educativo de su hija bajó desde el inicio de la contingencia sanitaria pues las maestras son las que están preparadas para dar las clases y ellas son el apoyo, para tocar los temas con los niños y aunque hacen lo mejor que se puede, no ven a las mamás o hermanas como una figura de autoridad.

“En clase, los niños tienen incentivos o compiten con sus compañeros, hay otros factores que impulsan el aprendizaje, pero en la casa no hay otros con quien jugar o compartir la clase, se chiflan con los adultos y no quieren hacer la tarea, no podemos darle incentivos que no pueda agarrar aquí”.

Lee también: Brutal golpiza a pareja

Maestras deben entender la situación actual

Algunas maestras trabajan de acuerdo a las capacidades de los padres de familia, muchos no son expertos en tecnología o no saben crear cuentas en las diferentes aplicaciones y les tienen paciencia, lo cual hace el proceso muy lento.

La docente Adriana, mencionó que en el primer día de clases de preescolar hubo muchos papás que no pudieron encontrar los canales de televisión por donde los niños verían algunos temas.

“Aunque se les sugirió desde antes que un día antes le dejaran en el canal indicado, a la mera hora había programación para bachillerato, otras nos avisaron que tenían otro cable y no nos dijeron nada hasta la hora marcada, mientras que los niños solo querían ver la televisión”

La contingencia sanitaria no ha detenido que las maestras se preparen con tiempo para sus clases, antes se emocionaban al hacer los gafetes bonitos o decorar sus salones para hacerlos más llamativos.

“Es un proceso en el que estamos aprendiendo y lo tenemos que hacer de la mejor forma, pasó de todo en este nuevo ciclo escolar, sabemos que los papás la pasan difícil por el trabajo y estamos tomando eso como base, buscar la forma para que el aprendizaje se logre dar”, indicó María Guerrero.