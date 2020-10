Captan el momento exacto en que huracán ‘Delta’ llega a Cancún

El famoso cazatormentas Josh Morgerman filmó el momento exacto en que el huracán ‘Delta’ llegó a Cancún, y compartió el video en sus redes sociales asegurando que probablemente haya manejado bajo el ojo del huracán.

En las imágenes se aprecia una avenida solitaria con varias palmeras caídas, viento y lluvias fuertes en punto de las 05:35 horas del sur de Punta Cancún, aunque el hombre lo describió como un ambiente relativamente tranquilo para tratarse de un huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

5:35 am. I’ve driven a couple miles S of Punta Cancun and it’s calmer. Not sure if this is the eye. Chasing #Hurricane #DELTA in #Mexico pic.twitter.com/VGGESg4Zit

Sin embargo, posteriormente Josh Morgerman se dirigió a las inmediaciones del aeropuerto de Cancún, donde encontró muchos más árboles caídos y fuertes ráfagas de viento: «Estoy confundido. No sé si este si sea el ojo del huracán, lo estoy persiguiendo», escribió en Twitter.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del huracán, que llegó a alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ya produce lluvias de intensas a torrenciales en la Península de Yucatán y originará vientos fuertes con rachas de entre 150 a 240 kilómetros por hora.

5:55 am. Down at Punta Nizuc, near the airport. Massive tree damage, with some trees seemingly haven fallen the «wrong» way. Still relatively calm, but with bursts in different directions. Confusing. Chasing #Hurricane #DELTA in #Mexico pic.twitter.com/Ft7WlxqvGv

— Josh Morgerman (@iCyclone) October 7, 2020