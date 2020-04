Carta abierta de una Enfermera Covid

PUBLICIDAD

Hoy quiero decirles algo a todos y me gustaria que se tomen 5 minutos de su tiempo y lean, después reflexionemos que tan bien estamos llevando nuestras vidas en estos momentos.

Para todas las personas que dicen que su familiar llegó por una enfermedad y «lo mataron» de Covid:

Por ejemplo hoy estoy en el área covid y tengo una paciente con covid confirmado la cual es de la tercera edad de 77 años ,ella nunca salió de casa pero su hija si salía a price shoes por zapatos y lo adquirió ahí y contagio a su mamá y así un caso de miles.

Empecemos:

– Si llevas a tu familiar a URGENCIAS por algun motivo que NO es de vida o muerte (Que trae «tantito» la Azucar o la Presión alta, trae un dolorsito, tiene días con X, etc), ten en cuenta que puede contraer COVID19 y talvez no lo vuelvas a ver.

– Si tu familiar entra como sospechoso porque tenía dificultad para respirar, tos, fiebre, etc, talvez no lo vuelvas a ver.

El COVID19, es verdad produce síntomas respiratorios, pero no siempre, lo que si es verdad y no lo dicen en los medios de comunicacion es que puede haber Embolias, Trombosis, Infartos, Hemorragias, y con ello daño Cerebral, Cardiaco, Pulmonar, Gastrointestinal, Renal, Hepatico, prácticamente se ha visto que el COVID19 puede afectar desde la piel hasta la sangre, todo esto en términos generales espero se entienda.

Entonces ¿Que quiero decir?

NO matamos a tu familiar que llego con 400 de Glucosa, no digas «Entro por la diabetes y me lo mataron» o «Entro por la presión y me lo mataron» o «Entro a tener a su bebé y me la mataron»

NO matamos pacientes, los pacientes se complican, el COVID19 acaba con ellos, destruye todo el organismo.

Si te decimos que se murio de un infarto y que tenia COVID19, si, la causa de muerte fue el infarto pero la causa del infarto fue el COVID19.

Si te decimos que le dio una embolia cerebral y que tenia COVID19, si, la causa de muerte fue el daño cerebral pero la causa de la embolia fue el COVID19.

NO ES QUE AHORA A TODOS LOS MATAMOS DE COVID19, PERO SÍ EN LA SITUACIÓN ACTUAL, LEE BIEN «TODO PUEDE SER COVID19»

¿Traes dolor abdominal y vomito? Puede ser COVID19.

¿Te sangro la nariz de repente y no paró? Puede ser COVID19.

Pero entiende, NO matamos pacientes, no nos quemamos las pestañas años para matar ¿Has visto la cantidad de Médicos y Enfermeras que aún en Pandemia están tocando las puertas del IMSS para trabajar? Queremos ayudar, sufrimos cada que tenemos que dar una mala noticia ¿Crees que es fácil notificar una muerte? Pero los pacientes mueren a veces por sus enfermedades, a veces por mala suerte, a veces por negligencia médica pero también a veces por negligencia familiar y propia, y te preguntaras ¿Mi culpa?

Si, tu culpa, Tú que no te quedaste en casa y no aisalaste a los tuyos, tu que seguiste saliendo a cosas no esenciales, tu que no te cuidaste y llevaste el virus a casa de tu abuelo o tus padres porque andabas en la calle pensando que eres joven y no pasaría nada.

Si, tu culpa, Tú que sentiste calientito a tu hijo y no eres responsable para tener un termometro y en vez de quedarte en casa y bañarlo, darle paracetamol y tenerlo fresco decidiste llevarlo a urgencias sin otro sintoma más que el: lo sentí «calientito»

Si, tu culpa, Tú que no te cuidas y se te hace más fácil ir al Hospital a bajarte la Presión y la Glucosa porque es más rápido que ir a consulta.

SI, PUEDE SER TU CULPA, PUEDE SER UNA NEGLIGENCIA TUYA.

Creeme ningún personal de salud anda en estos momentos arriesgando LA VIDA y deja tu nuestras vidas, las de NUESTRA FAMILIA, para que tu pienses que MATAMOS A TU FAMILIAR, no, no nos levantamos pensando ¿A quién matare hoy? ¿A la del 12 o la del 6?

Imaginamos derrotados, ansiosos pensando que convivimos de cerca con lo que todo el mundo quiere tener lejos y que todavía llegues por algo para comer y te echen cloro, te tiren un café encima, te digan de cosas y te agredan, no esperamos gratitud, esperamos que nos dejen trabajar y que se unan a nuestra lucha por insumos, esta lucha es suya, es por ustedes.

Y una última cosa si es que alcanzas lugar en el hospital, si es que aún no colapsa el sistema de salud de tu localidad y no tienes que esperar de 12 a 24 horas o más en la banqueta para que te atiendan, entrará tu familiar, tu niño, tu abuelito o tú, y entrarán a protocolo COVID19, y una vez que entras no vuelves a ver a nadie, verás entrar y salir personas y no sabrás si es el de Limpieza, el Médico, el Enfermero, verás ojos talvez, sin rostro, bajo trajes de astronauta, imaginate en una película de ciencia ficción pero de terror, no podrás ver a tu familia, no escucharas las voces de tus seres queridos, no tendrás visitas, estarás solo con gente llorando de desesperación y ansiedad, estarás solo entre las alarmas de las bombas de infusión, los ventiladores, escucharás ruidos que no tendrás idea de que son, esperemos y no necesites un ventilador, porque ya sabemos todos la cantidad de ventiladores en México, entonces al final solamente pasarán dos cosas: entras y sobrevives, o entras y mueres, esto es crudo pero es real.