‘Caso Alonso Ancira es una cacería política’

En una cacería política se ha convertido el caso entre el Gobierno Federal y Alonso Ancira Elizondo, tras darse a conocer la serie de problemas financieros que enfrenta el Presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México, y que pone en riesgo la asociación con Villacero.

El día de ayer se dio a conocer otro señalamiento por el presunto ocultamiento al mercado bursátil de un adeudo de 166.9 millones de pesos que Ancira Elizondo mantiene con Group Pop Research, por servicios de encuesta, por lo que se podría presentar una nueva demanda en contra del empresario.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático consideró que estos señalamientos son más políticos que otra cosa, donde el Gobierno Federal busca enjuiciar al aún dueño de Altos Hornos.

Señaló que por desgracia este tipo de acusaciones viene a entorpecer las negociaciones que se tienen con Villacero a fin de establecer una asociación y que se inyecte dinero fresco a la siderúrgica.

Esto viene a diluir la esperanza que se dio en los trabajadores tras el anuncio de la sociedad con Villacero, en donde se indicó que se veía una luz al final del túnel, después de la crisis a la que se enfrenta la empresa desde hace un año.

“No sé qué pretenda este Gobierno (Federal) y lo he dicho una y mil veces, no queremos que nos suban a un ring, si alguien cometió un delito que lo investiguen y que pague, los trabajadores no tenemos por qué sufrir por una pelea política”.

Indicó que ya se dijo que quien compre AHMSA deberá pagar 200 millones de dólares por el tema de Agronitrogenados, lo cual es una incoherencia, porque si alguien compra Altos Hornos, no compra las obligaciones, ahora sale con el tema de los 166.9 millones, lo cual sin duda espanta inversiones.

El líder sindical mencionó que por desgracia este tema ya afectó a los trabajadores, esto con el cierre de Micare y el despido de personal que está en puerta, y que esperan que no se dé ese escenario en Monclova.

Dijo que estarán pendiente por la visita que realizará el Presidente de la República al estado, para exponer el caso y señalar que lo único que piden los trabajadores mineros y la gente de las siderúrgicas es empleo.