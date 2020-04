Cesan a director en medio de protestas

PUBLICIDAD

Médicos, enfermeras, camilleros, intendentes y personal de la Clínica 7 del Seguro Social, volvió a manifestarse al no contar con protección para seguir salvando vidas durante la contingencia del Covid-19, el deceso de su compañero Walberto despertó el enojo hacia los directivos y la desesperación, por no poder brindar un servicio de calidad.

Desde las ocho de la mañana, trabajadores de todas las áreas del Seguro Social se instalaron en la explanada de urgencias del bloque B con el fin de manifestar su enojo ante la poca lucha que hicieron los directivos por su compañero Walberto Reyes, quien falleció hace dos días, y la falta de protección para brindar el servicio a la ciudadanía.

Alrededor de cincuenta trabajadores mantuvieron su distancia para rendirle honor al urgenciólogo, hicieron pase de lista y luego de gritar “presente”, aplaudieron durante un minuto a quien dio su vida al cuidado de los demás.

Los presentes comenzaron a informar sobre la mala forma de trabajar y la casi nula protección con la que lo hacen, todo el equipo que tienen como las mascarillas n95, caretas, guantes y otros artículos, los han adquirido ellos. Más de la mitad de los médicos están incapacitados y salieron positivos al Covid-19.

La falta de alrededor de cien trabajadores de diversas áreas, trastocó la atención desde la noche del viernes 27 de marzo pues el área de urgencias, terapia intensiva y piso, solo cuentan con dos médicos en cada turno, siguen atendiendo a pacientes pero es insuficiente.

Son tres los médicos que se encuentran en terapia intensiva por la enfermedad, el urgenciólogo Hugo Maciel, y mencionaron a Melchor y Teodoro, un anestesiólogo y un nefrólogo.

“Desde que se instaló el área de aislados del tercer piso, los pacientes no cuentan con un médico de planta cuando son pacientes prioritarios y que en cualquier momento se pueden complicar, se debe tener una vestimenta especial y nos tardamos hasta media hora para vestirnos cuando nos llaman para atenderlos”, mencionó la doctora Susana Nájera.

La médica urgencióloga, señaló que no les dejarán otra opción que suspender servicio al no darse abasto, de seis a ocho médicos que había en urgencias por turno, dos tienen que “partirse en tres” para ver a los pacientes.

Fernando Salas, enfermero auxiliar de urgencias y vecino de la colonia El Pueblo, mencionó que él atendió al paciente de Hoyos sin saber que era sospechoso y le dio curación una semana antes a que lo ingresaran. Solicitó una prueba a sus directores y le respondieron que se veía sano y que no tiene nada.

“No nos vamos a ir de aquí si no nos realizan la prueba, tengo desde el día 23 de marzo pidiéndola porque he tenido fiebre de 38 grados, dolor de cabeza y se me quiebra el corazón de ver que mi niña que no me deja que la toque. Es una mentira que se esté manejando bien y no sueltan el equipo”.

Todos los trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social están a expensa de los directores, sin embargo, continúan laborando con temor de llevar el virus a sus familiares. Algunos de sus compañeros se han retirado y tomado vacaciones, pero la mayoría por ser sospechosos al Covid-19, y siguen sin hacerles las pruebas.

Otras doctores exhortaron a la ciudadanía a resguardarse para no exponer a los demás y que su trabajo no se vea rebasado por el aumento de contagios.

“El riesgo es inminente por las personas que no presentan síntomas y están en la calle, así como las que si lo presentan y siguen saliendo, tienen que ayudarnos para que los médicos los puedan atender y dar un mejor servicio”.

Pedían que el entonces director Ulises Mendoza les diera la cara, luego de unos minutos, decidieron trasladarse a dirección donde tampoco se presentó el nefrólogo.

Dieron a conocer el pliego petitorio

Los trabajadores pidieron que a nivel nacional se enteren que están exigiendo equipo de atención adecuado para la atención de los pacientes que puedan ser contagiosos de Covid-19, todo el personal como médicos, camilleros, servicio de higiene y todo aquel que pueda estar en contacto, requiere de equipamiento especial.

“Queremos que se contrate a mas personal o se busque una estrategia para que haya médicos en todas las áreas de hospital, que las áreas establecidas para atender Covid-19, tengan el material para atender a los pacientes como ventiladores, oxigeno, carro rojo, entre otros”.

Sobre todo, solicitaron que se realizan las pruebas diagnosticas a todo el personal que labora en la institución y a la comunidad con sospecha de la enfermedad, para evitar más brotes y contagios en la ciudad.