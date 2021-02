Chávez Jr. le pide la revancha al ‘Canelo’ y lo haría gratis

Después criticó la victoria de Álvarez y reiteró que no cobraría por la pelea, con tal de suvirse al ring contra el «Canelo».

«Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero!», publicó.

Chávez Jr. y «Canelo» Álvarez se enfrentaron en el 2017 con una victoria del tapatío por decisión unánime.