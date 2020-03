«Chinos Cochinos»: Por coronavirus el ‘Travieso Arce’ arremete en contra de los habitantes de China

PUBLICIDAD

¿Recuerdan los comentarios de Amanda Miguel al decirles “apestados” a los contagiados del coronavirus COVID-19?, pues ahora fue Daniel “El Travieso” Arce quien compartió una reflexión acerca de este virus que la semana pasada fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Resulta que el boxeador mexicano llamó “chinos cochinos” a los habitantes de Wuhan, China, lugar en el que se originó la enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas.

Ya no se Que va Pasar?🤷‍♂️ Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el CoronaVirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir,🙉 me estoy volviendo loco en Casa🏠 — Jorge Arce (@TraviesoArce) March 17, 2020

“Ya no se Que va Pasar? Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el CoronaVirus, la gente bien paniquiada (sic)”, compartió en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, sus comentarios no fueron bien tomados por nadie en redes sociales, pues rápidamente lo tacharon de racista y xenófobo.

“Los chinos no son cochinos y tampoco comen puras porquerías…mal expresarte así”, “La muestra de lo peligrosos que son los chingazos en el box, de por sí no había materia gris”, “Otro igual que Chavez Jr”, “Ponte a morder madera con esos dientes”, “Pues échale ganas no todo siempre es tan fácil , la vida es difícil”, le escribieron en redes.

Por otra parte, el boxeador también se quejó por tener a sus hijos en casa en medio de la contingencia; a lo que sus seguidores también respondieron, ya que le dijeron que era “privilegiado” por tener dinero y familia para sobrellevar este aislamiento.