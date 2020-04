“Cika” Bañuelos lo da todo en la cancha

PUBLICIDAD

Citlaly Yoselin Bañuelos Suárez, mejor llamada “Cika” de cariño, es una jovencita de 17 años de edad del sector oriente de Monclova que se ha ganado un lugar en los corazones de los aficionados al futbol.

Sus acciones como volante derecho en el campo de futbol, literalmente muere en la raya por darle a su equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado.

Si bien no se ha ganado una premiación individual debido a la posición que juega en el campo, numerosas veces Citlaly ha cambiado el curso de un partido con sus cobros de tiros libres, una habilidad que le ha merecido numerosos aplausos de parte de sus compañeras y espectadores.

La que antes era una chica tímida e insegura, hoy, “Cika” está llena la fortaleza y sigue ganando la confianza en sí misma a través de sus derrotas y sus triunfos, pero sobre todo se ha ganado la admiración y respeto y el corazón de aquellos que la han visto jugar.

Sin embargo, no todo le cayó del cielo, así que nos contó a Periódico LA VOZ algunas de sus vivencias en el futbol.

¿Cómo fue tu inicio en el futbol?

Tuve en alguna ocasión un problema en el riñón, el doctor me recomendó que practicara un deporte, además de que era hiperactiva, es por eso que mi madre me llevó con Wicho Ontiveros, fue mi primer equipo con Lobos Hidalgo.

Tenía como 10 años, era delantera, a pesar de que me ponía nerviosa, de inmediato me gustó, me emocionaba jugar futbol.

Luego “Wuicho” me recomendó para que jugara con las niñas, fue cuando conocí a Blanca Mancha, quien me enseñó a jugar bien dentro del campo.

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

Me gusta viajar, divertirme con mis amigas, tener bonitas experiencias, pero además me gustan los retos, competir con jugadoras más experimentadas y preparadas.

Me gusta la sensación de ganar un torneo, estar en un ambiente donde hay mucha gente que comparte la competencia, eso saca lo mejor de mí en mis partidos.

Otra de las cosas que me emociona es que mi gente me apoye, mi familia, escucharlos gritar con sus porras fuera del campo, eso me transmite energía.

¿En qué torneos has participado?

Liga Scotiabank, Copa Telmex, Olimpiada Nacional, Juegos Populares Nacionales, Futbol Rápido Profesional, Liga Independencia, Gioca, Liga Municipal del Oriente y Copa Xochipilli.

¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro de tu trayectoria?

Es un poco complicado, porque es un recuerdo agridulce, esto sucedió en una eliminatoria para obtener el pase al Nacional, recuerdo que en ese juego ejecuté un tiro libre que me fue eliminado, sin embargo todos vimos que fue gol, fue de campana, al final las mismas rivales afirmaron que el gol si entró, esa vez me lleno de satisfacción de haber logrado el gol, aunque no haya contado.

Fue en ese mismo partido que perdimos, todas queríamos ganar, pero no se dio, creo que fue injusto porque nosotros ya habíamos logrado el pase, pero por otras razones no se dio.

¿Cómo te consideras en tu persona?

Soy una chica feliz, a veces insegura en el campo, es algo que mentalmente sigo preparándome para evitarlo, tengo como equipo favorito Santos Laguna, me gusta como juego Neymar y Lionel Messi.

Me gusta estudiar, actualmente estoy en la prepa COBAC CEA en la especialidad de informática, es mi deseo llegar a ser Cirujano.

En lo que se refiere al deporte, me gustaría estar en el equipo de la selección mexicana, siempre me pongo a orar para tratar de salir adelante.

Pero sobre todo quisiera pagar a todos aquellos que me han apoyado, especialmente a mi familia, hermanos y cuñados, Bety y diego, Yajaira y Guty, mi madre Susana, mi hermano Cristian. Quisiera que se sientan orgullosos de mí.