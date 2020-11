Circulan en la pulga billetes falsos

PUBLICIDAD

La situación económica es muy complicada para la mayoría de las personas y no basta el desempleo, la pandemia, pues ahora los billetes falsos también circulan en las diferentes pulgas, por lo menos siete comerciantes se han visto afectados.

Así lo comentó Rogelio Iracheta, líder de los comerciantes, dijo que es lamentable que esté pasando esto pues cuando los comerciantes están haciendo su lucha en un tiempo en donde realizar ventas es muy difícil, otros aprovechan para estafar.

“A mí me llegó pero lo di más adelante, yo sabía que era falso y sé que estoy mal, pero no iba a perder, menos ahorita que hay necesidad, lo mismo ha pasado con los compañeros comerciantes que prefieren seguir dándolo más adelante, que le toque a otros”, comentó.

Dijo que son billetes de 500 pesos los que han llegado a la pulga y que han sido falsos, pero ya se alertó a los pulgueros con la intención de que al hacer sus ventas revisen bien el billete con el que el cliente les paga.

Mencionó que es extraño cuando llegan las personas que compran y no regatean, eso es una alerta en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando la persona empieza a comprar mucho cosa que no es tan común.

Indicó que los comerciantes ya están alertados sobre esta situación, pero mencionó que por si alguna razón no se diera cuenta que es un billete falso no van a perder, la situación económica es muy complicada, no hay ventas por lo que no quieren perder.