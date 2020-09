Clásico Joven es de mayor nivel

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo estrictamente futbolístico, el Clásico contra Cruz Azul rebasó a los que el América juega contra Chivas o Pumas, a juicio de

“Siempre he dicho que el Clásico para mí es el América-Chivas. Si hablamos de nivel futbolístico en este momento y lo que ha pasado en los últimos años sin lugar a dudas, Cruz Azul y América son los que mayor nivel futbolístico han adquirido en la última década porque han jugado Finales, porque los dos equipos han estado peleando en la parte de arriba todo el tiempo, pueden quedar superlíderes, segundos o terceros, pero están en la Liguilla, equipos que normalmente juegan Finales.

“Cruz Azul en los últimos años han jugado Finales y desafortunadamente no las han podido concretar, en lo que ha sido futbol América y Cruz Azul han manejado mejor esa situación, aunque sin duda para mí el Clásico más importante es el Clásico Nacional, que no dejan de ser importantes estos otros Clásicos”, mencionó el técnico del América en videoconferencia.

La semana anterior, dijo que no era culpa de las Águilas que el Clásico Nacional perdiera reflectores porque ellos sí clasifican a la Liguilla, a diferencia de lo que ocurre con el Guadalajara.

FRENA ‘PIOJO’ EUFORIA CELESTE

Antes de que continúe la euforia por el nuevo rostro que exhibe Cruz Azul, Miguel Herrera pide calma porque aún no llega la Fase que importa, donde se define el título.

“Todavía no está en la Final, jugó seis Finales y desafortunadamente no ha podido conseguirlo porque lo ha hecho bien, no nada más en este torneo, llega a la Final, desafortunadamente para Cruz Azul ya jugar la Final no es benéfico para ellos, es ganarla. Quedar superlíderes tampoco lo va a cambiar, ellos tienen el compromiso de ganar un título.

“Lo está haciendo bien, no quiero decir que no, pero hay equipos que estamos ahí, como el América que es obligación ir a buscar el título más allá de si ganaste tres títulos en estos tiempos, es saber que está, es un equipo el de enfrente que está haciendo bien las cosas y tiene un plantel vasto, que está bien dirigido, de repente ha tomado mucho mayor conciencia en los partidos para no cometer un error o equivocación y terminar”, expresó el “Piojo”.