Clausura Ecología Casa de Empeño

Luego de que trabajadores y clientes no cumplían con las medidas sanitarias requeridas

FRONTERA-COAH.- Una casa de empeño ubicada en la Zona Centro fue clausurada debido a que los trabajadores y clientes no cumplían con las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus.

Adriana Cruz, Directora de Ecología, informó que First Cash se cerró por primera vez 12 horas y en caso de que no acate las recomendaciones de las autoridades sanitarias se clausurará de manera definitiva hasta que se termine la pandemia del COVID-19.

Dijo que las personas que ingresaban a la tienda así como los trabajadores no hacían uso de la mascarilla facial, porque al ser descubiertos por personal del Ayuntamiento se procedió al cierre.

“El uso de cubrebocas es una de las medidas más importantes que deben cumplir los establecimientos y sus clientes, aparte de la toma de temperatura y otras indicaciones que el reglamento marca”, indicó.

Recordó que ya en una ocasión se le había notificado al establecimiento cumplir las indicaciones pare evitar sanciones y no las siguió por ello se procedió a la clausura sin aplicar multas económicas.

Agregó que para no afectar la economía de los comerciantes no se han establecido sanciones económicas pero todo negocio que no esté siguiendo las medidas será clausurado y abrirá hasta que se levante la contingencia.